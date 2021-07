Tre donne scoprono di avere lo stesso fidanzato: lo lasciano e partono per un viaggio assieme. Prima il dolore, poi la decisione di reagire insieme

Bekah, Abi e Morgan sono tre donne che scoprono di avere lo stesso fidanzato e che invece di legarlo vivo ad un formicaio lo lasciano e partono per un viaggio assieme attraverso gli Usa dopo essersi scoperte amiche, oltre che compagne di tradimento.

Le tre, al secolo Bekah King, Abi Roberts, e Morgan Tabor, avevano infatti scoperto che l’uomo che frequentavano si vedeva non solo con ciascuna di loro, ma anche con altre persone. A quel punto le alternative erano davvero poche: o coalizzarsi per noleggiare il puma nella cui gabbia chiuderlo, o rovinarlo in pubblico all’altare oppure trarre insegnamento purissimo da quella brutta storia e reagire, reagire insieme.

Scoprono di avere lo stesso fidanzato: lo scaricano e si mettono in viaggio

E le tre hanno scelto la seconda opzione, scaricando il fedifrago sciupafemmine e mettendosi in viaggio attraverso gli Usa. Secondo quanto riferito dalla CNN Bekah, Abi e Morgan hanno comprato un vecchio scuolabus, lo hanno battezzato con il nome delle loro iniziali in acronimo, “BAM Bus”, e sono partite insieme. In questi mesi proprio le tre ragazze stanno documentando online le loro avventure e sono seguitissime. Tanto seguite che i media Usa hanno ripreso la loro storia a tamburo battente.

Da quella bruttissima scoperta fatta più o meno sette mesi fa alla svolta era stato un attimo.

In tre scoprono di avere lo stesso fidanzato, la testimonianza di Morgan

Morgan Tabor era stata la prima ad accorgersi che qualcosa non andava, era la fine del 2020: era bastato “smanettare” un po’ sui social per capire e raggiungere le altre “fidanzate”. Dopo la scoperta che tutte stavano uscendo ed affidando i propri sogni allo stesso uomo, che pare all’epoca bazzicasse con ben sei “morose”, avevano prima accusato colpo, poi deciso per la svolta.

Morgan, che vive nell’Idaho, ha raccontato alla CNN che ancora oggi non trova le parole “per descrivere la sensazione che ho provato vedendo la foto di lui con un’altra ragazza. Pensavo di sposare questo ragazzo. Avevamo parlato di case e di come sarebbe stato il nostro matrimonio. Il mio mondo è crollato”.

Scoprono di avere lo stesso fidanzato: comprano un vecchio bus e diventano star social

E quando si è messa in contatto con le altre due in loro non ci ha visto delle complici del tradimento, ma delle vittime come lei. Da lì è partito il loro viaggio a bordo di un vecchio scuolabus verde di 30 anni usato a suo tempo dai Vigili del Fuoco, viaggio documentato da una pagina Instagram creata per l’occasione, su Twitter e su TikTok. Lo scopo di quella condivisione così speciale è (anche) quello di aiutare altre persone che vivono situazioni simili”. Hanno risparmiato 5.000 dollari per il mezzo e il 25 giugno sono partite alla volta del loro riscatto.