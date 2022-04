L'istituto interessato è la Abdurahim Shahid High School. Ci sono state tre esplosioni, con un bilancio di 25 morti e decine di ferite.

Tre esplosioni in una scuola in Afghanistan: 25 morti e decine di feriti

Questa mattina, martedì 19 aprile, tre terribili esplosioni hanno colpito una scuola maschile nella zona di Dasht-e-Barchi, a ovest di Kabul. Secondo quanto riportato dall’agenzia Aamak News, citata dall’agenzia russa Tass, il bilancio di queste terribili esplosioni è di 25 morti e decine di feriti.

L’istituto colpito dalle esplosioni è la Abdorahim Shahid High School

L’emittente televisiva Sahar Tv ha precisato che l’istituto maschile che è stato colpito dalle tre esplosioni è la Abdurahim Shahid High School.

È stato specificato anche che in quell’area vive principalmente la comunità hazara. Il portavoce della polizia di Kabul, Khalid Zadran, ha dichiarato su Twitter che le esplosioni “hanno causato vittime tra i nostri fratelli sciiti“. Per il momento il bilancio è di 25 morti e decine di feriti, ma i numeri potrebbero in realtà essere più alti.