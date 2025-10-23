Tre feriti gravi in sparatoria nel centro di Roma

ROMA – AGGIORNAMENTO ORE 10:00: Una sparatoria è avvenuta nella notte tra il 22 e il 23 ottobre, in una delle aree più affollate della capitale. Tre persone sono state gravemente ferite.

Secondo le prime informazioni, l’incidente è avvenuto intorno alle 23:30 in via Nazionale, dove un gruppo di individui ha aperto il fuoco durante una lite.

Le forze dell’ordine sono intervenute immediatamente, bloccando la zona e avviando le indagini.

“Abbiamo ricevuto segnalazioni di colpi di arma da fuoco e siamo intervenuti prontamente”, ha dichiarato un portavoce della Polizia di Stato. “Le vittime sono state trasportate d’urgenza in ospedale.”

Le autorità hanno avviato una caccia all’uomo per identificare i responsabili. Testimoni oculari riferiscono di aver visto almeno due persone fuggire dalla scena.

AGGIORNAMENTO ORE 10:30: Sul posto confermiamo che le condizioni dei feriti sono critiche. Le indagini sono in corso e gli agenti stanno raccogliendo prove e testimonianze.

Questo evento segna un aumento della violenza armata nel centro di Roma, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza pubblica. Le autorità locali hanno promesso di intensificare i pattugliamenti nelle aree più a rischio.