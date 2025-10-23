Home > Cronaca > Tre feriti gravi in sparatoria nel centro di Roma

Tre feriti gravi in sparatoria nel centro di Roma

Tre persone sono rimaste gravemente ferite in una sparatoria nel centro di Roma.

ROMA – AGGIORNAMENTO ORE 10:00: Una sparatoria è avvenuta nella notte tra il 22 e il 23 ottobre, in una delle aree più affollate della capitale. Tre persone sono state gravemente ferite.

Secondo le prime informazioni, l’incidente è avvenuto intorno alle 23:30 in via Nazionale, dove un gruppo di individui ha aperto il fuoco durante una lite.

Le forze dell’ordine sono intervenute immediatamente, bloccando la zona e avviando le indagini.

“Abbiamo ricevuto segnalazioni di colpi di arma da fuoco e siamo intervenuti prontamente”, ha dichiarato un portavoce della Polizia di Stato. “Le vittime sono state trasportate d’urgenza in ospedale.”

Le autorità hanno avviato una caccia all’uomo per identificare i responsabili. Testimoni oculari riferiscono di aver visto almeno due persone fuggire dalla scena.

AGGIORNAMENTO ORE 10:30: Sul posto confermiamo che le condizioni dei feriti sono critiche. Le indagini sono in corso e gli agenti stanno raccogliendo prove e testimonianze.

Questo evento segna un aumento della violenza armata nel centro di Roma, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza pubblica. Le autorità locali hanno promesso di intensificare i pattugliamenti nelle aree più a rischio.