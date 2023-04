Tre incidenti in poche ore sulle strade di Latina: il bilancio dei drammatici sinistri che hanno tenuto impegnati soccorritori e forze dell’ordine è di un morto e tredici feriti.

Tre incidenti stradali a Latina in poche ore, il bilancio è di un morto e 13 feriti

È stata una giornata nera quella di martedì 11 aprile per Latina se si guarda alla viabilità. Tre incidenti si sono consumati in diverse aree della città.

Nel territorio di Borgo Isonzo, un uomo di 91 anni è stato investito sulla Pontina. L’anziano, residente in zona, stava camminando a piedi a bordo strada quanto è stato travolto da un furgone che procedeva in direzione Roma. Al momento dell’arrivo dei sanitari sul luogo del sinistro, il 91enne era già deceduto a causa della gravità dei traumi riportati.

L’intervento dei sanitari e delle forze dell’ordine

Altri due incidenti, poi, sono stati segnalati alle autorità sempre a Latina. Un sinistro stradale ha avuto luogo in via Isonzo e ha visto il coinvolgimento di cinque automobili e di un ciclista. In questa circostanza, sono rimaste ferite otto persone, di cui sette in modo lieve. Solo una donna è stata ferita in modo grave ed è stata, quindi, trasportata in ospedale tramite il ricorso a un’eliambulanza. Sul posto, oltre ai sanitari, erano presenti gli agenti della Polizia Locale che hanno effettuato tutti i rilievi necessari e stanno indagando al fine di determinare la dinamica dell’accaduto.

Il terzo incidente, infine, si è verificato in via Pontinia tra tre auto. In questa circostanza, è stata segnalata la presenza di cinque persone lievemente ferite.