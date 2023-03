Tre italiani in lizza per l'Oscar 2023, chi sono e perché potrebbero farcela

Tre italiani in lizza per l’Oscar 2023, chi sono e perché potrebbero farcela. Alice Rohrwacher, Aldo Signoretti e Lorenzo Zurzolo sono candidati e potrebbero portare a casa l’ambita statuetta. Il dato è evidente: senza un pizzico d’Italia nella “lotteria” quella statuetta che in Italia viene fatta non avrebbe senso e quest’anno a far trovare quel senso c’è un terzetto molto di nicchia, con ottime probabilità di spuntarla sul red carpet degli Oscar 2023 a Los Angeles.

Tre italiani in lizza per l’Oscar 2023

Nella categoria dei cortometraggi spicca il nome della regista italiana Alice Rohrwacher. Con Alfonso Cuaron, in veste di produttore, lei ha realizzato “Le Pupille”. Ma non è la sola e un altra luce tricolore potrebbe brillare: Aldo Signoretti è nello staff-dipartimento di Makeup e Hairstyle del film Elvis assieme a Mark Coulier e Jason Baird. L’hairsylist italiano in Usa è un veterano dell’Academy e quella di quest’anno è stata la sua quarta nomination. All’Ansa ha detto:”Ho sperato tanto per Apocalypto di Mel Gibson, che secondo me era un film perfetto per il mio lavoro.

Corti, makeup e film straniero

E poi anche nel Divo di Paolo Sorrentino e nel Moulin Rouge di Luhrmann, con cui ho un legame speciale”. Il 23enne attore Lorenzo Zurzolo, vincitore del Premio della Giuria a Cannes 2022, se le giocherà con il suo ruolo in EO, diretto da Jerzy Skolimowski, candidato per la Polonia agli Oscar 2023 come Miglior film straniero. Nel fil recita accanto a Isabelle Huppert. E domenica sarà al Dolby Theatre di Los Angeles. Con le dita incrociate.