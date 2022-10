Tre made in Italy sul podio delle vendite nel 2022

A contendersi i primi tre posti sono la Fiat Panda, la Fiat 500 e la Lancia Ypsilon.

Gli italiani hanno sempre avuto un debole per le vetture Made in Italy, e lo dimostra il fatto che ancora oggi il numero di immatricolazioni è sempre elevato. Anche nel 2022 sono state innumerevoli, e a testimoniarlo è una classifica che vede sui podio ben tre vetture Made in Italy.

A contendersi i primi tre posti sono la Fiat Panda, la Fiat 500 e la Lancia Ypsilon, tre vetture che anche in passato sono state nel cuore degli italiani, amanti dei prodotti del proprio paese e orgogliosi di annoverare fra essi anche auto particolarmente apprezzate in tutto il mondo.

Fiat Panda

Ad occupare il primo posto del podio delle vendite di auto Made in Italy nel 2022 è la Fiat Panda, con ben 71.420 auto immatricolate da gennaio ad agosto, di cui 5.115 solo ad agosto. Nata oltre 40 anni fa, la Fiat Panda è una vettura che sembra essere esistita da sempre, e anche se ha cambiato volto nel corso degli anni, rimane comunque una delle auto più richieste di sempre.

La prima serie di questa vettura è stata immessa sul mercato nel 1980, con l’intento di soppiantare la Fiat 126, considerata fino ad allora una superutilitaria. A distanza di tanti anni possiamo confermare che l’obiettivo è stato pienamente raggiunto, infatti ad oggi la Fiat Panda è arrivata alla terza serie.

Come abbiamo visto dai numeri, quest’anno le immatricolazioni sono state tantissime, il che dimostra come la vettura sia in assoluto fra le preferite dagli automobilisti. Chi acquista la Fiat Panda sa perfettamente di avere a che fare con un’auto tuttofare, adatta per la città, per viaggiare, per farne qualsiasi uso.

Comoda e dalle dimensioni contenute, un altro dettaglio che la rende appetibile è il prezzo di acquisto, che è piuttosto accessibile. Non solo, le sue prestazioni eccellenti la rendono davvero ideale per percorrere qualsiasi itinerario.

A dare prova delle sue performance eccezionali è stata la versione 4×4 della Panda che nel 2004 ha vinto il premio Auto dell’anno per avere raggiunto il campo base avanzato del monte Everest. Nel tempo sono state create altre versioni di quest’auto, come la Mild Hybrid, vettura all’avanguardia, e presto arriverà anche la versione elettrica della Panda.

Lancia Ypsilon

Al secondo posto delle auto Made in Italy più vendute troviamo la Lancia Ypsilon, con 27.413 immatricolazioni da gennaio ad agosto 2022, di cui 2.830 solo ad agosto. Anche questa è considerata fra le auto intramontabili nel panorama automobilistico italiano, una vera evergreen.

Nata nel 2003, quest’auto del segmento B prodotta dalla casa automobilistica torinese Lancia ha conquistato da subito gli automobilisti, che ancora oggi la scelgono per le il suo design e le sue prestazioni.

La linea e legante e la facilità di guida, oltre che la struttura compatta e il prezzo ragionevole, rendono questa vettura una delle preferite, come dimostrano le numerose immatricolazione di quest’anno. Una piccola pecca di quest’auto è il fatto che nel tempo si è rinnovata poco e non ha mai perso le sue linee originali.

Infatti, il modello è ancora oggi pressappoco quello di quando è stata progettata e messa in commercio, ovvero la prima serie.

La Lancia non ha mai effettuato cambiamenti rivoluzionari su questa vettura, segno che vuole rimanere su linee classiche, immutabili nel tempo. Ad ogni modo, visto il successo che continua a riscuotere, pare che questo dettaglio importi poco agli automobilisti che quest’anno sono stati in molti ad acquistarla.

Fiat 500

Sul terzo gradino del podio troviamo la Fiat 500, con ben 23.610 vetture immatricolate da gennaio ad agosto 2022, di cui 4.350 solo nel mese di Agosto. Vettura iconica, emblema del marchio Fiat nel mondo, la Fiat 500 è nata nel 1957e da subito è stata l’auto maggiormente apprezzata dagli automobilisti.

Nonostante le dimensioni ridotte, ha sempre assicurato ai conducenti prestazioni eccellenti ed è stata fra le preferite anche perché facile da parcheggiare ovunque.

Il suo stile evergreen ne ha fatto nel tempo una vera icona e simbolo della rinascita post bellica dell’Italia. Ancora oggi quest’auto è fra le più desiderate in assoluto e lo dimostra il numero elevato di vendite registrato fino ad agosto 2022.

L’ingresso sul mercato di nuove versioni della Fiat 500, e addirittura di una linea apposita che comprende la 500L e della 500X, continua a riscuotere ancora tanto successo, portando con sé la storia passata e futura del mondo automobilistico del Bel Paese. Non poteva mancare ovviamente la versione elettrica, la 500e, che unisce tradizione e tecnologia in maniera mirabile.