Tre marche di salame ritirate dal mercato: causano salmonella e listeria

Il Ministero della Salute ha fatto sapere che tre marche di salame sono state richiamate per rischio microbiologico

Il Ministero della Salute ha diramato una nota ufficiale di allerta alimentare per comunicare l’immediato ritiro dal mercato di tre lotti di salame per rischio contaminazione da Salmonella e Listeria.

Salame, tre marche ritirate dal mercato per rischio salmonella e listeria

Il primo richiamo, emesso oggi, riguarda il salame nostrano dolce Mariga (Vicenza), il cui produttore ha trovato possibili tracce di Listeria all’interno di un lotto. Gli altri due richiami sono stati emessi, invece, nella giornata di lunedì e riguardano il bastone di salame dolce e il filone di salame del Salumificio Colombo di Lecco. In entrambi i casi la contaminazione è di Salmonella. Il Ministero della Salute ricorda a tutti coloro che abbiano già comprato questi prodotti di evitare di consumarli e, se possibile, riportarli con lo scontrino al negozio in cui sono stati acquistati.

Che cos’è la Listeria

La Listeria Monocytogenes è un batterio presente nel suolo, nella vegetazione e nell’acqua che può contaminare alimenti come latte, formaggi molli, verdura, carni poco cotte. Nel caso in cui il batterio venisse ingerito dall’uomo, questo provoca la Listeriosi ossia un’intossicazione alimentare che si manifesta a distanza di poche ore dall’ingestione dell’alimento contaminato. Nella maggior parte dei casi, la Listeriosi si manifesta con dissenteria ma, nelle situazioni più gravi, può causare encefaliti, meningiti o anche forme acute di sepsi. Particolare attenzione deve essere posta dalle donne in stato di gravidanza.