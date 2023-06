Tragedia a Roncade: tre persone muoiono in un incidente stradale

Tragedia a Roncade: tre persone muoiono in un incidente stradale

Tragedia nella notte a cavallo fra venerdì 9 e sabato 10 giugno a Roncade, in provincia di Treviso: nel tremendo scontro fra un’auto e un furgone hanno infatti perso la vita tre persone, mentre altre tre sono rimaste ferite.

Schianto nella notte a Roncade, in provincia di Treviso: tre morti

Si tratta, secondo quanto riporta Treviso Today, dell’ennesimo grave sinistro stradale sulle strade della Marca: in base alle prime ricostruzioni il frontale avrebbe ucciso sul colpo un 31enne (Ludovico Brunello) a bordo di una Polo insieme alla fidanzata, una 24enne (Valeria Orsoni) originaria di Treviso. L’auto dove viaggiavano i due giovani è andata completamente distrutta del terrificante impatto.

L’altro mezzo coinvolto nell’incidente è un furgone dove viaggiava la terza vittima, la 53enne Dominga Orsato, residente ad Asolo. Le autorità hanno inoltre confermato che nell’incidente sia rimasta coinvolta anche un’Alfa Romeo Giulietta, che è finita fuori strada per evitare i detriti: a bordo di quest’ultima c’erano il 34enne Giuseppe Bove, il 42enne Paolo Cortese e il 56enne Michele De Zen, rimasti lievemente feriti.

Sul posto sono sopraggiunte immediatamente le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e i membri del 118 per effettuare tutti gli accertamenti del caso. Per chi viaggiava nelle prime due autovetture, ad ogni modo, non c’è purtroppo stato nulla da fare.