Tre ragazze di 12, 13 e 14 anni scomparse nel nulla in Inghilterra: l’appello delle famiglie

Di sicuro hanno dormito alla stazione di Waterloo le tre ragazze di 12, 13 e 14 anni scomparse nel nulla nel Regno Unito: l'appello delle famiglie

Tre ragazze di 12, 13 e 14 anni sono scomparse nel nulla in Inghilterra: l’appello delle famiglie è straziante ed è stato condiviso da media e social. Di Tiffany, Layla e Paige non si sa più nulla dopo che si erano allontanate insieme, secondo qualcuno alla volta di Londra.

La polizia della Thames Valley non ha fatto mistero: “Siamo sempre più preoccupati per loro, data la loro età, esortiamo chiunque sappia dove si trovano a contattarci”.

Tre ragazze scomparse nel nulla

Le tre ragazzine erano state viste l’ultima volta insieme nel pomeriggio di mercoledì a High Wycombe, nella contea del Buckinghamshire. Da allora è come se si fossero volatilizzate. L’ultima segnalazione risale alle 16 del 28 settembre e la polizia crede che si tratti di un allontanamento volontario ma teme per loro, vista la giovane età.

La scoperta poi che le tre minorenni di High Wycombe, Amersham e Prestwood hanno preso un treno per Londra senza fare ritorno ha allarmato ancora di più i loro cari. La polizia spiega che ci sono sia prove che si siano recate a Londra che abbiano trascorso la notte alla stazione di Waterloo.

“Non siete nei guai, contattateci”

L’appello di agenti a familiari è urgente: “Chiediamo l’aiuto dei cittadini per rintracciare queste tre ragazze, che crediamo siano insieme”.

E ancora: “Mi rivolgo anche direttamente a Tiffany, Layla e Paige. Non siete affatto nei guai, ma le vostre famiglie e noi siamo preoccupati per voi. Per favore contattate noi o le vostre famiglie per farci sapere dove siete, o tornate a casa”.