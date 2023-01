Tre sparatorie in tre giorni in California, Biden: "Stretta sulle armi"

Oltre alle tre sparatorie in California, una nuova scia di sangue in un istituto scolastico a Des Moines, nell'Iowa

Dopo la sparatoria avvenuta in una sala da ballo cinese a Monterey Park costata la vita a dieci persone, la California è stato ancora macchiata dal sangue: in tutto sono tre le sparatorie avvenute in questi ultimi tre giorni.

California, tre sparatorie in tre giorni

Dopo la strage nella sala da ballo di Los Angeles, e quella nella contea di San Mateo a sud di San Francisco, una terza sparatoria è avvenuta in un distributore di benzina nella città di Oakland: una persoa è rimasta uccisa e sette sono ferite.

La dichiarazione di Biden

La violenza con le armi da fuoco in America richiede un'”azione forte. Chiedo ancora una volta al Congresso di agire rapidamente e approvare il divieto delle armi d’assalto”, afferma Joe Biden commentando l’ultima sparatoria.

Sparatorie e sangue anche nell’Iowa

Oltre le sparatorie in California, come riporta oggi l’ansa, , due studenti sono morti e un insegnante è stato ferito gravemente quando tre uomini hanno aperto il fuoco alla Starts Right Here, un istituto che aiuta i giovani che vivono in condizioni particolarmente disagiate a Des Moines, nell’Iowa. “Non è stato un atto causale: è stata un’azione mirata”, ha affermato la polizia locale. Le indagini sono in corso e la polizia ha fermato tre sospettati a bordo di un’auto non lontano dalla scuola.

