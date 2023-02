Tre studenti investiti da un bus in provincia di Taranto, non sono gravi

Sul posto soccorritori e forze dell'ordine per i rilievi sulle dinamiche: tre studenti investiti da un bus in provincia di Taranto, non sono gravi

Tragedia sforata in Puglia, con tre studenti che sono stati investiti da bus in provincia di Taranto, i ragazzini feriti non sono gravi.

Da quanto si apprende dopo che i media hanno dato la notizia il terzetto sarebbe stato centrato all’uscita da un istituto superiore di Ginosa. Nello specifico, secondo le testate locali, ad essere investiti sono stati tre studenti di 14 e 16 anni.

Taranto, tre studenti investiti da un bus

A colpirli un un drammatico sinistro un bus extraurbano. Il fatto si è verificato nei pressi dell’uscita dell’istituto superiore Quinto Orazio Flacco di Castellaneta, lungo la statale 7.

Per fortuna l’esito di quell’incidente non è stato severo e nessuno dei tre feriti minori ha riportato ferite tali da arrecare pregiudizio irreversibile alla loro salute. Si apprende infatti che per due dei ragazzi ci sono state solo lievi ferite: i giovani sono stati soccorsi dal 118, medicati e dopo gli interventi di prammatica dei sanitari del posto e dimessi dall’ospedale di Castellaneta.

Come stanno i ragazzini feriti a Ginosa

Per il terzo studente invece la situazione si è profilata da subito come più severa ma il giovane non è in pericolo di vita: il ragazzo ha riportato un trauma all’addome ed è stato accompagnato all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto, dove è stato preso in cura. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per individuare dinamiche esatte e cause del sinistro e gestire eventuali profili di responsabilità di terzi.