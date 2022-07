Treccani Futura, al via il nuovo polo italiano dell’edtech: aumento di capitale da 7 milioni

Cosa prevede il nuovo polo italiano dell'edtech voluto da Treccani Futura, grazie ad una partnership con Cdp Venture Capital.

Treccani Futura, nata nel 2021, ha deciso di inserire nella propria piattaforma dei corsi per i ragazzi in età scolastica e per docenti. Questo progetto è stato pensato per l’educazione di studenti e professori.

Treccani Futura, grazie ad una partnership con Cdp Venture Capital, avvierà un nuovo polo italiano dell’edtech per il mondo della scuola e del lavoro. Grazie a un aumento di capitale da 7,65 milioni di euro si potrà realizzare questo ambizioso progetto, che, come riportato dal Corriere Della Sera, prevede: corsi per la didattica, orientamento e tutoraggio, oltre a una sezione specifica di news e attualità per una corretta informazione.

Oltre a Cdp Venture Capital, con una quota pari al 26,4%, prenderanno parte a questo progetto anche Treccani Scuola con una quota pari al 62,3% e infine Impactscool con una quota pari all’11,3%.

Le parole del presidente di Treccani Futura

Il presidente di Treccani Futura, Massimo Lapucci, ha dichiarato: “L’ingresso nel capitale da parte di Cdp Venture Capital e l’ulteriore impegno finanziario dell’Istituto Treccani rafforzano il ruolo strategico e la missione di Treccani Futura in una società complessa e in continua evoluzione come quella attuale, valorizzando un modello formativo estremamente innovativo, capace di dialogare con la contemporaneità con lo sguardo rivolto al futuro”.