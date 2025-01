Tregua a Gaza, il ritorno a casa dei palestinesi: "Tutto distrutto"

Rafah, 19 gen. (askanews) – Migliaia di palestinesi sfollati a causa della guerra si sono messi in cammino per tornare alle loro case nella Striscia di Gaza,, dopo l’entrata in vigore di una tregua tra Israele e Hamas.

Secondo quanto riferito dai giornalisti Afp sul posto, migliaia di persone stanno arrivando a Jabalia da Gaza City, nel nord del territorio palestinese. Altri stavano tornando nelle aree di Rafah e Khan Younis (sud).

Queste immagini arrivano da Rafah. “È stato tutto distrutto non ci resta più niente, come se ci fosse stato un terremoto”, dice una donna.

“Non ci aspettavamo tanta distruzione a Rafah, avevamo costruito la nostra casa in 20 anni e in un attimo è stata distrutta così, è così triste”, aggiunge un altro sfollato.