Dopo l’inizio ufficiale della tregua tra Israele e Hamas nella Striscia di Gaza, centinaia di persone si sono riversate nei pressi del valico di Rafah per superarlo. Le persone si stanno ammassando senza un elenco preventivo per la prima volta dall’inizio del conflitto e sono arrivate da una parte e dall’altra del valico.

Centinaia di persone vogliono passare il valico di Rafah: cosa sta succedendo

Ma chi sono le persone che in queste ore si stanno avvicinando in massa al valico di Rafah? Tra di loro ci sono molti egiziani rimasti bloccati nella Striscia e che vogliono passare in Egitto, ma non solo. Dall’altro lato, alcuni palestinesi bloccati nel Sinai e in altre città egiziane lasciano l’Egitto e vogliono tornare a Gaza. È questo l’effetto delle prime ore di tregua ufficiale della guerra in Medio Oriente, con lo stop ai bombardamenti e ai raid che è iniziato questa mattina alle ore 7.

Centinaia di persone vogliono passare il valico di Rafah: gli aiuti

Nel frattempo, proprio da quel passaggio hanno iniziato a passare i primi camion di aiuti: per il momento si tratta di tre tir (due contenenti carburante e uno contenente gas). “La tregua è una vittoria politica ottenuta sulla base della vittoria della resistenza sul campo” – fa sapere uno dei leader di Hamas, esprimendo tutta la sua soddisfazione.