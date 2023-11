In relazione alla tregua tra Israele e Hamas, 39 prigionieri palestinesi detenuti nello Stato ebraico sono stati rilasciati.

A seguito della liberazione di 13 ostaggi israeliani da parte di Hamas, nel rispetto dei termini della tregua, 39 prigionieri palestinesi sono stati rilasciati da Israele. Nelle prossime ore, si verificheranno ulteriori scambi tra le due realtà in guerra.

Tregua Israele-Hamas, rilasciati 39 prigionieri palestinesi

Il portavoce del ministero degli Esteri del Qatar, Majed al-Ansari, ha comunicato in via ufficiale che 39 donne e minori palestinesi che si trovavano prigionieri in Israele sono stati rilasciati, nel rispetto degli accordi sulla tregua. Le parole del politico sono state riportate da al Jazeera.

La liberazione dei 39 palestinesi “detenuti nelle carceri israeliane in attuazione degli impegni del primo giorno dell’accordo” è avvenuta a seguito di quella dei primi 13 ostaggi israeliani – donne e bambini – rispettata da Hamas. Insieme ai 13 ostaggi che hanno trascorso quasi 50 giorni nei tunnel dei terroristi a Gaza, i miliziani hanno rilasciato anche 11 stranieri. Entro lunedì, stando ai termini della tregua, si arriverà a uno scambio finale di 50 ostaggi israeliani per 150 detenuti palestinesi che non si sono macchiati di omicidio. È la condizione posta da Israele a Gaza.

L’identità dei 13 ostaggi israeliani

Per quanto riguarda i 13 ostaggi israeliani rilasciati, Hamas ha consegnato 9 donne, 3 bambine e un bambino alla Croce Rossa. Tutti provenivano dal kibbutz di Nir Oz, uno dei più colpiti durante l’attacco dei miliziani.

Con il trascorrere delle ore, sono stati diffusi i nomi dei soggetti rilasciati. Si tratta di: Doron Katz Asher (34 anni), Aviv Asher (2), Raz Asher (4), Daneil Alloni (45), Emilia Alloni (6), Keren Monder (54), Ohad Monder (9), Ruthi Monder (78), Yaffa Aadar (85), Margalit Moses (77), Hanna Katzir (77), Adina Moshe (72) e Hanna Perri (79).

Stando a quanto scritto da Haaretz, nella tarda serata di venerdì 24 novembre, Israele ha ricevuto la lista degli ostaggi che dovrebbero essere liberati nella giornata di sabato 25.

Biden: “La tregua tra Israele e Hamas potrebbe essere estesa”

La tregua entrata in vigore alle 07:00 locali di venerdì 24 tra Israele e Hamas è stata commentata dal presidente degli Stati Uniti d’America Joe Biden. “La liberazione degli ostaggi a Gaza è solo l’inizio. Ci aspettiamo che altri siano rilasciati domani e dopodomani”, ha detto il leader americano.

Biden, parlando da Nantucket, ha anche sottolineato che le chance di estendere la tregua a Gaza sono reali. E ha aggiunto: “La soluzione a due Stati in Medio Oriente è ora più importante che mai”.

Il presidente statunitense ha ribadito che è necessario lavorare ad un futuro nel quale “questo tipo di violenza è impensabile”.