Trema anche l'America, un altro terremoto, stavolta in Colombia di 4.7 di magnitudo

Non solo l’orrore in Turchia e Siria, ora trema anche l’America Centrale, poco fa c’è stato un altro terremoto, stavolta in Colombia di 4.7 di magnitudo.

Al momento non si registrano comunicazioni in ordine a danni a persone o cose ma sui social ci sono segnalazioni da parte dei cittadini che hanno avvertito abbastanza distintamente la scossa.

Trema anche l’America, terremoto in Colombia

Sulla scorta delle terribili notizie che in queste ore sono arrivate dal cataclisma che si è abbattuto in Europa e che giugevano dalla Turchia e sulla Siria molti cittadini si sono anche riversati in strada in cerca di sicurezza e sempre dai social si viene a sapere che gli allarmi di molte vetture in sosta hanno suonato quando la terra ha tremato.

Il sisma si è verificato Il sisma è stato registrato alle 2.56 ora locale nella zona settentrionale del paese e vicino a Bogotà.

Scossa avvertita anche in Venezuela

ll terremoto in questione, spiega l’Ingv, ha interessato sia la Colombia che il vicino Venezuela, nella zona del ponte di Tienditas a Piedecuesta, nel Dipartimento di Santander. Il terremoto è stato di magnitudo mb a 4.7 alle 03:56:22 ora italiana. L’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia fa sapere che l’evento tellurico ha avuto le seguenti coordinate geografiche: (lat, lon) 6.9680, 72.7660 ad una profondità di 191 km.