Trema la terra a Pordenone, terremoto nella notte di magnitudo 3.5

Avvertito anche a Sappada, Pordenone città, poi Arta Terme, Clauzetto, Montereale Valtellina, Maniago e Pordenone: terremoto nella notte di magnitudo 3.5

Trema la terra a Pordenone, dove nella notte appena trascorsa c’è stato un terremoto di magnitudo 3.5: il sisma in Friuli Venezia Giulia è stato registrato nella zona di Frisanco alle 02:34 e ad a una profondità di 9 chilometri.

I dati forniti dall’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma citano le coordinate geografiche (lat, lon) 46.2400, 12.7230.

Pordenone, terremoto di 3.5 nella notte

E nel raggio di azione della scorsa ci sono circa 20 comuni, quasi tutti pordenonesi: Frisanco, Meduno, Cavasso Nuovo, Fanna, Maniago, Tramonti di Sotto, Andreis, Tramonti di Sopra, Vajont. La popolazione ha nettamente avvertito la scossa non solo nel Friuli Venezia Giulia, ma anche nel vicino Veneto, con molti cittadini che hanno dato menzione dell’evento sui social.

Le città che hanno sentito la scossa

In particolare il sisma, secondo i post social è stato avvertito a Sappada, Poedenone città, poi Arta Terme, Clauzetto, Montereale Valtellina, Maniago e altre decine di comuni. Non ci sarebbero stati danni a persone o cose ma Fanpage spiega che La verifica è “ancora in corso: per il momento non arrivano notizie di feriti. Tanta però la paura: numerose le telefonate giunte al centralino delle forze dell’ordine e dei soccorsi in generale.

In tanti, soprattutto nella zona delle valli, sono scesi in strada dopo aver avvertito la scossa”.