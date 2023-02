Trema la terra in Italia, scossa di terremoto di 4.1 nel Tirreno Meridionale

Trema la terra in Italia, scossa di terremoto di 4.1 nel Tirreno Meridionale, molti l'hanno avvertita e ne hanno dato segnalazione sui social

Molta paura per chi l’ha avvertita malgrado l’ora notturna e decine di segnalazioni sui social, ma per fortuna nessun danno a persone o cosa: la trema la terra in Italia ed una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata nel Tirreno Meridionale.

Da quanto si apprende in ordine alle rilevazioni pervenute la terra ha tremato in area marina alle 2.11, quando un violento eventi sismico ha coinvolto l’area fra le Eolie ed il mare del Palermitano con un’estensione delle onde sismiche che sono arrivate fino alle costa antistanti i territorio di Barcellona Pozzo di Gotto, più ad est del capoluogo siciliano.

La scossa è stata distintamente avvertita da alcuni cittadini che ne hanno dato menzione sui social ed alle Eolie si è sentita in modo particolare.

La sala operativa dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato i dati tecnici di quell’evento avvenuto ad una profondità di 29.9 km.

La terra ha tremato anche in Campania

L’epicentro è stato localizzato nei pressi di Tirreno Meridionale. Le coordinate geografiche (lat, lon) sono stte rilevate a 38.6290, 14.1480 ad una profondità di 30 km. E poco dopo una scossa di magnitudo inferiore pari a 2.8 ma molto più prossima alla costa, è stata registrata e localizzata nei pressi di Golfo di Policastro.