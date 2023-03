Tremaglia (FdI): "Vendita online, opportunità di crescita"

Roma, 15 mar. (askanews) – “La pandemia ci ha spinto nelle braccia del digitale. Ma non possiamo nascondere che esistano due velocità nel nostro Paese. Una alla quale vanno le grandi città, più propense, culturalmente e strutturalmente, all’uso del digitale, e quella a cui vanno le province, dove si ha un rapporto diverso con il digitale un po’ per abitudine, un po’ per carenza di quelle infrastrutture su cui il Governo sta lavorando”, lo ha detto l’On. Andrea Tremaglia, membro della Commissione Bilancio, durante la puntata odierna di Largo Chigi, il talk di The Watcher Post.

“Proprio per questo dobbiamo fare in modo che l’incentivo a contactless e cashless non aumenti quel ‘digital divide’ che purtroppo già oggi esiste e che dobbiamo assolutamente diminuire. L’e-commerce, però, ci permette di lavorare su una diversa cultura imprenditoriale facendo capire, anche al piccolo negozio di quartiere, che appoggiarsi alla vendita virtuale non è alternativo alla vendita di persona ma, anzi, può rappresentare una valida alternativa per crescere”, ha concluso Tremaglia.