Un anziano automobilista è morto in un tremendo incidente stradale a Palermo: inutile la corsa disperata in ospedale

Morte sull’asfalto in Sicilia e tremendo incidente stradale a Palermo: morto un 86enne. Da quanto si apprende in ordine a quel violento sinistro la vittima, Andrea Capitta era alla guida di un’auto che si è scontrata con un altro veicolo ed è stata soccorsa e condotta in ospedale ma invano. E quell’automobilista di 86 anni è morto dopo un incidente stradale che si è verificato in viale Duca degli Abruzzi.

Incidente stradale a Palermo: morto un 86enne

I media fanno sapere che lo scontro è avvenuto per l’esattezza all’altezza della Palazzina Cinese a Palermo. Poco dopo l’arrivo delle forze dell’ordine si è risaliti all’identità dell’uomo morto nell’incidente stradale: si chiamava Andrea Capitta, di 86 anni. Si legge sui media isolani che Capitta era di origini sarde ma da sempre residente a Palermo. E in ordine alle dinamiche dell’incidente c’è una ricostruzione: ad essere coinvolte sono state due automobili: una Citroen C3 e una Hyundai Atos.

La dinamica del sinistro ed i soccorsi

L’86enne era alla guida della C3 e, per cause ancora da accertare, sarebbe finito contro la Atos, che si trovava parcheggiata. Sul posto e dopo l’allarme lanciato dagli altri automobilisti sono giunti a razzo gli agenti della polizia municipale e i sanitari del 118 che hanno trasportato l’uomo in ospedale. Purtroppo una volta giunto in nosocomio il povero Capitta è morto a causa dei gravi traumi.