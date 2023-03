Tremonti sulle banche: "La situazione è peggiore di quella del 2008"

Giulio Tremonti sulle banche è nettissimo: “La situazione è peggiore di quella del 2008”. L’economista ed ex ministro lo ha detto al quotidiano di Torino La Stampa in merito ai tentativi di fermare l’inflazione. Ha spiegato Tremonti: “Io credo che faccia molta fatica a comprendere la realtà che essa stessa ha creato”. Il tema era la Banca centrale europea ed i tentativi di fermare l’inflazione che hanno condotto i tassi dallo zero al 3,5%.

“Situazione peggiore di quella del 2008”

Ha detto Tremonti: “I banchieri ricordano i generali francesi che nel 1940 si sentivano al sicuro dietro la linea Maginot, ignorando la forza del motore a scoppio. Oggi, ammesso che ci sia una Maginot, i banchieri ignorano la forza dei computer attivi nella finanza”. L’analisi dell’attuale presidente della commissione Esteri della Camera dei deputati ha toccato anche il paragone con la crisi del 2008 e lì Tremonti è stato netto: “Oggi la situazione è più grave di 15 anni fa”. E ancora: “Nessuno sa cosa stia accadendo, ma il passato contiene già il futuro. Lo ha scritto Shakespeare nella Tempesta ed è inciso sul palazzo degli Archivi Nazionali americani a Washington. Forse andrebbe scritto anche sul frontone della Federal Reserve a monito delle banche centrali”.

L’affondo sulla classe dirigente attuale

E non sono mancate le critiche alla politica: “Mi sembra un po’ suonata. Ma d’altra parte la politica è scomparsa per lasciare posto alla tecnica. Basti pensare a quanti capi di Stato e di governo erano in prima fila ad applaudire al passaggio di consegne tra Mario Draghi e Christine Lagarde al vertice della Bce. Non credo che De Gasperi, Adenauer, De Gaulle, Kohl, Mitterand o Cossiga lo avrebbero fatto”.