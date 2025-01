Treni, Barabotti (Lega): assurdo incolpare Salvini per ritardi

Roma, 13 gen. – “Assurdo incolpare il ministro Salvini per i ritardi dei treni, una dichiarazione infondata tanto più che mai come oggi il ministero delle infrastrutture e trasporti sta investendo sulla nostra rete ferroviaria e in particolare sull’alta velocità. Renzi da fiorentino dovrebbe saperlo bene perchè proprio a Firenze grazie alla determinazione e alla forza di Matteo Salvini si sono sbloccati i lavori per la realizzazione del passante alta velocità di Firenze. In questo mondo Firenze smetterà una volta per tutte di essere il collo dell’imbuto del trasporto dell’alta velocità nazionale”.

Lo dichiara in un video il deputato della Lega Andrea Barabotti.