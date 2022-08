Trenino turistico si capovolge a Maiorca, 11 feriti di cui due gravi  

Convoglio giù lungo una collina dopo che l'autista ha centrato un marciapiede in curva: un trenino turistico si capovolge a Maiorca e fa 11 feriti

Dramma in vacanza e disastro ancor peggiore evitato solo per un soffio, con un trenino turistico che si capovolge a Maiorca e fa 11 feriti di cui due sarebbero in gravi condizioni. I media iberici spiegano che l’incidente si è verificato nella zona di Cala d’Or in corrispondenza di una ripida discesa e che il convoglio ha imboccato quel pendio a forte velocità fino a schiantarsi in una curva.

La notizia è quella per cui, secondo le prime indagini, l’autista avrebbe fatto ribaltare la carrozza guidando dietro una curva e provocando il ferimento di almeno 11 persone.

Trenino turistico si capovolge a Maiorca

Sul terribile incidente è stata raccolta dai media, britannico Mirror in primis, la testimonianza di una turista, la 49enne Jill Saunders. La donna si trovava nella carrozza centrale quando l’autotreno si è schiantato. La vacanziera britannica ha spiegato che si, il veicolo viaggiava a grande velocità e proprio mentre raggiungeva una curva, “una delle ruote ha colpito il marciapiede e il treno della stazione si è ribaltato”.

Passeggeri sbalzati fuori dalla carrozza

A quel punto diversi passeggeri sono stati poi sbalzati dal veicolo scatenando il panico di massa e sul posto è prontamente arrivata la polizia. Sul luogo dell’incidente sono giunte anche 12 ambulanze ma qualcuno ha parlato di “ritardi nei soccorsi”. Il convoglio ha continuato la sua corsa anche con una delle carrozze adagiate sul fianco e sul caso è stata aperta un’inchiesta.