Viaggiare riducendo il rischio di contagio? è possibile. Le Ferrovie dello Stato hanno dato il via alle sperimentazioni dei treni covid-free.

Una delle maggiori criticità delle quali si è discusso da quando è arrivata l’emergenza sanitaria è sicuramente la possibilità di viaggiare in completa sicurezza senza dover incorrere in rischi di assembramento o comunque in situazioni dove le possibilità di mantenere le distanze di sicurezza sono ridotte all’osso.

Treni ed autobus proprio per questo motivo sono stati in questi ultimi mesi oggetto di riduzione di persone a bordo proprio per gli spazi relativamente ristretti di questi mezzi.

Ora tutto ciò potrebbe non essere più un problema grazie all’introduzione di treni covid-free nati da un’iniziativa delle Ferrovie dello Stato, la cui sperimentazione inizierà dopo Pasqua con la prima tratta Roma Termini-Milano Centrale, ma con l’offerta che potrebbe essere ampliata stando a quanto riportato da Gianfranco Battisti AD di Ferrovie dello Stato.

Treni Covid-free, come funzionano

Prendono il via subito dopo Pasqua i treni covid-free. La sperimentazione di questi mezzi, la cui iniziativa è partita da Ferrovie dello Stato, promettono di poter viaggiare in sicurezza, garantendo il massimo rispetto delle misure igienico-sanitarie anti-covid.

La particolarità di questi treni è il fatto che il prezzo intero del biglietto sarà rimborsato al 100% se si risulta positivi al Coronavirus. La capienza dei posti rimarrà quella canonica del 50% con una disposizione dei posti a sedere definita “a scacchiera”.

Oltre a ciò si sale sul treno previo tampone che potrà essere fatto in una struttura a scelta del passeggero o in un punto tamponi installato dalla stessa Trenitalia.

Tale test non si dovrà ripetere se si è fatto il tampone alla stazione o se il certificato in possesso risulta ancora valido. Al momento sarà in via sperimentale con due treni al giorno nella tratta Roma Termini-Milano Centrale, ma per l’estate è previsto un ampliamento delle destinazioni.