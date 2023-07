Treno deragliato a Lodi, due operai condannati a 3 anni

Milano, 3 lug. (Adnkronos) - Tre anni di reclusione per due operai addetti alla manutenzione e dipendenti di Rfi e l'assoluzione del loro istruttore. Lo ha deciso il gup di Lodi Francesco Salerno al termine del processo, con rito abbreviato, per il deragliamento del Frecciarossa partito da Mila...

Milano, 3 lug. (Adnkronos) – Tre anni di reclusione per due operai addetti alla manutenzione e dipendenti di Rfi e l'assoluzione del loro istruttore. Lo ha deciso il gup di Lodi Francesco Salerno al termine del processo, con rito abbreviato, per il deragliamento del Frecciarossa partito da Milano e diretto a Salerno. L'incidente era avvenuto il 6 febbraio 2020, in corrispondenza di uno scambio all'altezza del comune di Livraga, in provincia di Lodi, mentre viaggiava a 300 chilometri l'ora.

Nell'incidente morirono i due macchinisti e una trentina di persone rimasero ferite. Il giudice ha inoltre rinviato a giudizio cinque imputati che hanno scelto il rito ordinario, dove le accuse a vario titolo sono concorso in omicidio plurimo colposo e disastro ferroviario.