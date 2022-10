Treno investe autobus nei Paesi Bassi: era rimasto bloccato sui binari

Le immagini impressionanti di un treno che investe un autobus nei Paesi Bassi: illesi gli 85 passeggeri del convoglio e indagine di polizia in corso

Un treno investe un autobus nei Paesi Bassi: era rimasto bloccato sui binari e si è scatenato un inferno di lamiere contorte. Per fortuna, come riferiscono i media olandesi e belgi, a bordo del mezzo su gomma c’era solo l’autista che non ha riportato ferite serie ma che è in stato di fortissima prostrazione psicologica ed è stato ricoverato.

Treno investe autobus nei Paesi Bassi

Ci sono immagini decisamente impressionanti che danno bene la cifra della tragedia evitata e della assoluta violenza dello scontro. Ma come è potuto accadere? Tutto è successo intorno alle 9.50 ora locale di lunedì 17 ottobre: ad un certo punto il convoglio ferroviario è arrivato come un proietto ed ha spazzato via una metà intera di un autobus a un passaggio a livello a Bergen op Zoom, nel sud dei Paesi Bassi.

Mezzo tagliato praticamente in due

Il mezzo su gomma è stato praticamente tagliato in due. E una nota dell’area di soccorso ed intervento del Brabante settentrionale spiega non senza sollievo: “Grazie a Dio l’autobus era vuoto tranne che per l’autista”. I media e la polizia riferiscono che non ci sono stati feriti tra gli 85 passeggeri del treno. Ma come ha fatto l’autobus a “non accorgersi” del treno che sopraggiungeva? Sono state aperte precise indagini ma pare che il grosso mezzo sia rimasto in panne, preda di un guasto, proprio mentre il convoglio arrivata.