Treno merci deraglia a Los Angeles: coinvolti 17 vagoni container

Treno merci deraglia nella zona orientale di Los Angeles vicino all'Università della California Meridionale: coinvolti 17 vagoni ed equipaggio illeso

Disastro per fortuna senza vittima negli Usa, dove un treno merci deraglia a Los Angeles: nell’incidente ferroviario sono stati coinvolti 17 vagoni container. Secondo quanto riferito dai media l’incidente si è verificato nella zona di Lincoln Heights ed è stata avviata una indagine sull’accaduto perché quella zona in passato era stata teatro di sabotaggi mirati.

Treno merci deraglia a Los Angeles: il rapporto preliminare della Union Pacific

A parere dei funzionari della Union Pacific il deragliamento del treno in questione ha causato diverse chiusure stradali nelle vicinanze. Alla CBS un funzionario in particolare ha riferito che 17 container sono stati coinvolti nell’incidente che per la precisione è avvenuto presso lo scalo ferroviario di LATC.

Illeso l’equipaggio del treno merci deragliato a Los Angeles vicino all’Università della California Meridionale

Attenzione, si tratta dello stesso punto in cui le ultime notizie riportavano di atti di vandalismo sui binari e di furti seriali di merci.

L’equipaggio del convoglio non ha riportato comunque ferite ed è stata avviata una accurata indagine sulla causa del deragliamento. A segnalare il “botto” erano stati alcuni studenti ed impiegati della vicina Università della California meridionale, questo perché il treno è deragliato vicino all’Health Science Campus.

Area bloccata per raccogliere le merci cadute da treno deragliato a Los Angeles

Secondo i media anche per le prossime ore l’incrocio tra San Pablo Street e Valley Boulevard sarà bloccato in attesa del ripristino dei luoghi.

Particolare curioso: la scena dell’incidente è stata immortalata da Josè Rodrigez: si tratta dello stesso insegnante di musica, evidentemente anche reporter a tempo perso, che una settimana fa sempre a Los Angeles aveva filmato l’atterraggio di emergenza di un piccolo aereo da turismo sui binari, aereo che poi era stato travolto da un treno in corsa