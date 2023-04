Trentino, appello dei veterinari: "No all'abbattimento di JJ4"

Anche i veterinari del Trentino scendono in campo a difesa dell’orsa JJ4, che dopo l’aggressione mortale al runner Andrea Papi rischia la soppressione. Lo fanno attraverso una nota ufficiale diramata dall’Ordine dei veterinari della Provincia autonoma.

L’Ordine dei veterinari del Trentino chiariscono: “Non c’è stato nessun confronto con il governatore“

Nella nota si legge: “Si sollecitano i colleghi professionisti addetti a vario titolo, e iscritti presso l’Ordine della provincia di Trento, di non assumere alcuna iniziativa che possa provocare la morte del soggetto per eutanasia, se non in precedenza concordata con il presente Ordine“.

L’Ordine precisa con fermezza che “contrariamente a quanto lasciato intendere in occasione della conferenza dal presidente Fugatti, non vi è stato alcun confronto né con il presente Ordine né con altri professionisti veterinari delegati in materia, e pertanto non può esserci stata alcuna condivisione sul parere espresso dal governatore“.

Dall’Ordine poi aggiungono che “lo stato di salute dell’esemplare JJ4 non giustifica l’intervento eutanasico nell’urgenza, ma richiede una analisi complessiva della gestione dei plantigradi presenti sul territorio provinciale. Non si rilevano al momento pericoli verso la popolazione in quanto JJ4 risulta catturata e custodita. L’orso risulta specie protetta tutelata con legge dello Stato“.