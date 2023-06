In Trentino sono stati vissuti attimi drammatici nella mattinata di sabato 3 giugno. Un base jumper ha perso la vita dopo essersi lanciato da circa 400 metri. Stando a quanto riporta TrentoToday, l’allarme al 112 (numero unico per le emergenze) era stato lanciato da un altro base jumper che aveva assistito a quanto stava accadendo proprio in quei frangenti. Purtroppo ogni tentativo di salvarlo è stato vano.

Morto base jumper in Trentino: la vittima era un inglese di 58 anni

La vittima, un 58enne di origini inglesi, si trovava in Val Trementina (Fai della Paganella), quando è si schiantato contro il suolo dopo aver effettuato un lancio che si è rivelato purtroppo essere fatale. Non è chiaro in che modo l’uomo possa aver trovato la morte ed è per questo motivo che i Carabinieri della stazione di Andalo hanno avviato le indagini al fine di fare maggiore chiarezza sull’accaduto.

L’intervento dei soccorsi

Nel frattempo sul posto sono giunti i soccorritori alpini, così come gli operatori sanitari che sono riusciti a rintracciare la vittima, grazie anche alla presenza del base jumper che l’aveva vista precipitare. Purtroppo non è stato possibile fare altro se non constatare il decesso. Una volta recuperato il corpo è stato infine trasportato a Fai della Paganella.