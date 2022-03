Trentino, chiamano un elicottero per un attacco di panico: multa salata

È lecito chiedere l'intervento di un elicottero per un attacco di panico? Certo, ma costa tanto. La storia di un gruppo di alpinisti bloccati in Trentino.

Dei ragazzi hanno avuto un attacco di panico ad alta quota e, invece di trovare una soluzione o calmarsi a vicenda, hanno chiesto aiuto al soccorso alpino che li ha trasportati a valle in elicottero. Tale operazione costerà cara al gruppo di alpinisti.

Hanno un attacco di panico su una montagna in Trentino: soccorsi da un elicottero

La multa prevista è di 700 euro a testa. Il tutto è avvenuto lungo il sentiero dei Geroni sul Monte Stivo, in Trentino Alto Adige. Il gruppo si trovava a quasi 2.000 metri di altezza e purtroppo non ha gestito la tensione e tutti hanno avuto un attacco di panico. L’unica soluzione è stata quella di chiamare il soccorso alpino per farsi trasportare a valle senza correre dei rischi.

Il motivo della multa

Ovviamente l’elicottero non poteva non recuperare i ragazzi in difficoltà, ma dato che nessuno era infortunato o era stato colpito da un malore non dato dal panico, si è applicata la la tariffa per il trasporto di persone illese. Questo spiacevole episodio, che ha visto il gruppo di persone tornare sane e salve, deve essere da esempio per coloro che sono privi di esperienza e decidono di avventurarsi in montagna raggiungendo spesso delle vette molto alte.