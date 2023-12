Durante il weekend dell’Immacolata non sono mancati i controlli sulle piste, nelle maggiori località sciistiche italiane. In totale sono state fermate circa 130 auto, comprese alcune navette appartenenti alle strutture turistiche.

Maestro di sci ubriaco sulle piste

Le operazioni di polizia e carabinieri avevano come obiettivo quello di garantire lo svolgimento delle attività in totale sicurezza. In Trentino numerose persone sono risultate in stato di alterazione da alcol, ma a far discutere è stato soprattutto un istruttore di sci trovato sul circuito evidentemente ubriaco. Il maestro è stato fermato a Madonna di Campiglio, in provincia di Trento, con ancora addosso la divisa della scuola di sci per cui lavorava. Gli uomini dell’Arma hanno provveduto a identificarlo e multarlo. Oltre all’insegnante, a Madonna di Campiglio è stata fermata anche una seconda persona in chiaro stato di ebrezza. Anch’essa è stata multata.

L’appello dei militari

I controlli sono stati estesi alle piste da sci della val Rendena, grazie all’impegno della compagnia dei carabinieri di Riva del Garda, coadiuvata dai militari delle stazioni di Madonna di Campiglio, Tione, Carisolo, Ponte Arche, dal nucleo operativo e radiomobile e dalle unità cinofile di Laives. I carabinieri inoltre non si sono sottratti al confronto con diversi ragazzi, invitandoli alla prudenza sia sugli sci che alla guida delle proprie auto.