Trentino, orso attacca e ferisce un uomo

Un’escursione finita male. L’orso torna a far paura in Trentino. Questa mattina in Val di Sole un uomo 39enne è stato attaccato da un orso mentre passeggiava in un sentiero di montagna insieme al suo cane. Ferito dall’animale, è riuscito a scendere autonomamente più a valle e chiedere aiuto ai soccorritori.

Era da solo con il suo cane

L’aggressione è avvenuta su un sentiero della vallata, nel bosco a monte dell’abitato di Pracorno, a circa duemila metri di quota. Il 39enne Alessandro Cicolini stava camminando in compagnia del suo cane, quando si è ritrovato improvvisamente faccia a faccia con l’animale: dopo la colluttazione, ha riportato ferite alle braccia e alla testa, per cui ha dovuto ricorrere alle cure dell’ospedale. Non è in pericolo di vita.

Parla il fratello della vittima

Alessandro è il fratello del sindaco di Rabbi Lorenzo Cicolini. «Era in montagna con il cane, da solo, […] l’orso lo ha attaccato al braccio e alla testa» ha raccontato ancora sconvolto a Rai News il primo cittadino. A confermare il caso è stata la Provincia di Trento attraverso una nota ufficiale del presidente Maurizio Fugatti, che ha annunciato anche di aver interessato il governo dell’accaduto: «Ho segnalato la gravità di questo ennesimo episodio al ministro dell’Ambiente Pichetto Fratin. L’impegno è di tenerlo costantemente aggiornato e l’invito è quello di affrontare assieme un problema che non può più essere tenuto in sospeso».