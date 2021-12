Trento, 67enne investita e uccisa mentre attraversa la strada sulle strisce col marito

Trento, Clelia Nicolao, 67enne di Campitello di Fassa è stata investita mentre attraversava le strisce pedonali con il marito: arrestata una 33enne romena

Trento, Clelia Nicolao uccisa mentre attraversava le strisce pedonali: la dinamica dell’incidente

Clelia Nicolao, 67 anni, residente a Campitello di Fassa, in provincia di Trento, stava facendo una tranquilla passeggiata dopo il pranzo con la figlia e il marito Vittorio, quando è stata falciata da un’auto, mentre si trovava sulle strisce pedonali.

Trento, Clelia Nicolao uccisa mentre attraversava le strisce pedonali: l’omissione di soccorso

L’auto non si è fermata ed è anzi fuggita a tutta velocità. Un secondo guidatore arrivato qualche istante dopo sul posto ha dato l’allarme, chiamando i soccorsi. Nonostante il tempestivo arrivo dell’ambulanza e dell’elisoccorso, per la donna non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche i vigili del fuoco di Mazzin, i corpi di Canazei e di Campitello di Fassa e dei carabinieri per risalire all’identità del conducente.

Trento, Clelia Nicolao uccisa mentre attraversava le strisce pedonali: l’arresto

Durante la notte le autorità sono arrivate alla persona alla guida della vettura che ha investito Clelia. Si tratta di una donna romena di 33 anni, condotta nella caserma dei carabinieri e sottoposta ad un lungo interrogatorio, prima di essere arresatata.