Trento, anziano cade mentre pulisce i vetri: trovato morto nel cortile

Trento, trovato morto in un cortile un anziano signore di 82 anni: stava pulendo i vetri del suo appartamento quando è precipitato dalla finestra

Il tragico incidente è avvenuto a Trento. L’anziano signore trovato morto aveva 82 anni ed era un ex docente ormai in pensione.

Trento, aziano morto dopo essere caduto dalla finestra: l’incidente

L’anziano signore si stava occupando delle faccende domestiche nel proprio appartamento di via Sanseverino, a Trento, nel pomeriggio di ieri 17 novembre verso le 17, quando si è sporto troppo dalla finestra.

L’uomo, mentre stava pulendo i vetri, ha perso l’equilibrio ed è caduto in avanti precipitando dal terzo piano.

Trento, anziano morto dopo essere caduto dalla finestra: il decesso

Il suo corpo è stato trovato nel cortile, quando sono intervenuti i soccorritori per l’uomo non c’era più nulla da fare. Dalle prime ricostruzioni pare che l’anziano sia morto sul colpo per le ferite riportate a seguito dello schianto.

Trento, anziano morto dopo essere caduto dalla finestra: chi era la vittima

Si chiamava Ernesto Zalla ed era un ex docente dell’Enaip ormai da anni in pensione. Era una persona molto conosciuta e stimata a Trento. Dopo aver ultimato gli studi di perito industriale, si era dedicato all’insegnamento, la passione della sua vita. Ernesto lascia due figli.