Trento: ciaspolata tra i segreti del Giardino Botanico Alpino

Trento, 9 gen. (askanews) – Scoprire con l’aiuto di un esperto come la montagna si trasforma in inverno e capire come le specie animali che la abitano si adattano al mutare delle condizioni atmosferiche: è una giornata del tutto particolare quella vissuta a inizio 2023 dai partecipanti della Ciaspolata al Giardino Botanico Alpino Viote, iniziativa dell’Azienda per il Turismo Trento Monte Bondone in collaborazione con il MUSE – Museo delle Scienze di Trento e che viene riproposta per il 5 e 12 febbraio 2023.

“In questa esprienza, che chiamiamo ‘Il giardino d’Inverno’ – spiega Elisabetta Filosi, zoologa e operatrice didattica presso il MUSE – si parla di strategie di sopravvivenza durante il periodo più difficile dell’anno, l’inverno. Quindi cosa fanno gli animali per riuscire a sopravvivere a questo periodo. Quindi si parla di letargo, di ibernazione, di scendere a valle per cerare di fuggire alla grandi nevicate. E poi si esplora il Giardino Botanico con le ciaspole alla ricerca delle tracce e di tutti quei segni di presenza che gli animali lasciano sul territorio”.

Non si tratta insomma di una semplice visita guidata. L’intera iniziativa si basa sul coinvolgimento attivo dei partecipanti e sull’interazione tra pubblico e esperti, e che ha come obiettivo l’apprendimento, ma anche la consapevolezza delle persone del ruolo diretto che possono avere nella protezione dell’ambiente e della biodiversità. Questo paradigma, noto come “Citizen Science”, già molto diffuso dall’estero, viene proposto nel nostro paese da istituzioni culturali come il MUSE, che già nel 2019 aveva aderito all’ECSA, l’Associazione Europea di Citizen Science.

E da realtà come l’ApT Trento, attenta allo sviluppo di attività turistiche rispettose dei più importante asset attrattiveo: il territorio.

“Il monte Bodone, la montagna a due passi da Trento oltre all’importante offerta di sci alpino offre anceh la possibilità di tante esperienze all’aria aperta – dce il drettore dell’ApT Trento , Matteo Agnolin – e questo grazie anche al supporto degli operatori: sci di fondo, sci alpinismo, ciaspolate, passeggiate sull’altopiano delle Viote che si vde qui alle mie spalle.

Ma anche tanti laboratori interessati grazie alla collaborazione con il MUSE e il Giardino Botanico”.

Esteso per 10 ettari, il Giardino Botanico Alpino Viote, uno dei più antichi e grandi delle Alpi, ospita circa duemila specie di piante di alta quota, molte delle quali a rischio estinzione. Con aiuole rocciose, laghi, torbiere, praterie fiorite e boschi, questo spazio contribuisce alla conservazione della biodiversità degli esemplari vegetali delle principali catene montuose del mondo e partecipa al programma internazionale di scambio non commerciale di semi, redigendo ogni anno la lista dedicata “Delectus seminum”.