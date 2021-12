Secondo paziente no vax morto nell'Ospedale Santa Chiara di Trento in pochi giorni. L' uomo aveva pregressi problemi di salute

Un uomo di 39 anni, affetto da pregressi problemi di salute ha perso la vita a causa del covid. Non era vaccinato e forse, il vaccino avrebbe potuto fare la differenza. La frustazione di un amico. ” Il Covid non esiste vero”?

Trento, due no vax deceduti in pochi giorni all’Ospedale Santa Chiara

Nel giro di pochi giorni, il personale sanitario dell’Ospedale Santa Chiara di Trento, ha visto due giovani vite spezzarsi a causa delle conseguenze del Covid. Morti che rendono ancora più pesante l’incessante lavoro che che medici e infermieri portano avanti da quasi due anni, perchè forse, potevano essere evitate.

Si tratta infatti di due pazienti con storie diverse ma accomunati dalla scelta di non vaccinarsi che può aver influito in modo determinante su decorso devastante dell’infezione, fino alle estreme conseguenze.

Trento, il no vax che aveva rifiutato di essere intubato

Soltanto pochi giorni fa, un 50enne tedesco residente ad Arco, non vaccinato, è morto dopo aver espressamente rifiutato di essere intubato , negando il consenso firmato, nonostante le insistenze del personale medico e della stessa fidanzata.

Trento, imprenditore no vax muore a 39 anni

Sempre all’Ospedale Santa Chiara di Trento, un altro uomo non vaccinato ha purtroppo perso la vita a causa del covid.

Qui la situazione è diversa perchè, a differenza del paziente tedesco che pare non soffrisse di particolari patologie, in questo caso l’uomo aveva pregressi problemi di salute. E forse, il condizionale è d’obbligo in questi casi, il vaccino avrebbe potuto fare la differenza.

Da quanto riporta “Open”, la sorella dell’uomo ha scritto su facebook che suo fratello soffriva di gravi problemi di salute:

“Anche se si fosse fatto 10 vaccini mio fratello sarebbe morto lo stesso per i suoi problemi di salute.

Covid o non Covid, se ne è andato”.

La frustazione dell’amico del no vax morto nell’ospedale di Trento

Soltanto pochi giorni fa l’uomo, un imprenditore di 39 anni, aveva scritto un post su facebook contro il Green Pass, paragonandolo a una musuerola. Forse per la rabbia, un amico ha pubblicato sulla bacheca dell’account social dell’uomo una frase che forse potrebbe risultare sgradevole ma può trovare spiegazione nella frustazione per la perdita di una vita ancora giovane a causa di questo virus che sta tenendo sotto scacco il mondo intero: ” Riposa in pace amico mio, il Covid non esiste vero?”.