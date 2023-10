Trento: Marcucci, 'disastro per 'fu' Terzo Polo, lista unica o irrilevanza'

Trento: Marcucci, 'disastro per 'fu' Terzo Polo, lista unica o...

Trento: Marcucci, 'disastro per 'fu' Terzo Polo, lista unica o...

Roma, 23 ott. (Adnkronos) - "Il risultato elettorale del fu Terzo polo in Trentino Alto Adige, è disastroso, sia per Azione che per Italia Viva. Se hanno scelto di diventare irrilevanti, la strada intrapresa è quella giusta. Lista unica o irrilevanza. Pensateci, può essere ...