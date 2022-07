Trento, muore cadendo mentre cammina su una fettuccia: era scampato alla guerra

Mustafa Kia è precipitato mentre camminava su una fettuccia, il 36enne, scampato alla guerra in Afghanistan, stava omaggiando un amico.

Mustafa Kia (36 anni) è morto mentre praticava la Slackline sui Denti della Saga (Ala). Il giovane, scampato alla guerra, era arrivato in Italia dall’Afghanistan. Mustafa è caduto mentre camminava su una fettuccia. Come informa FanPage in quel momento stava omaggiando l’amico Matteo Palcaldi, deceduto nel 2018 proprio mentre camminava su una fettuccia tesa nel vuoto.

Il 36enne e altri amici volevano ricordare l’amico ripetendo la sua pericolosa impresa, ma anche stavolta la disgrazia era dietro l’angolo. Kia è morto lo scorso 2 luglio.

Scampato alla guerra: chi era Mustafa Kia

Mustafa Kia era un fotografo e videomaker. Dal Resto del Carlino si legge che il giovane vivesse a Bologna, giunto dall’Afghanistan nel lontano 2011, fuggendo dalla guerra e dai Talebani. Proprio in Italia, Mustafa aveva iniziato una nuova vita all’insegna di passioni e nuove amicizie.

Era un amante dello Slackline. Mustafa è morto perché durante la caduta ha sbattuto contro una parete di roccia.

L’intervento dei soccorsi

Dopo l’allarme dato dagli amici di Mustafa Kia, c’è stato l’intervento dell’elisoccorso con l’equipe medica di emergenza. Il 36enne stava camminando su una fettuccia tesa a quasi 1.400 metri d’altezza. Il ragazzo si è lanciato e ha iniziato a oscillare nel vuoto. Proprio in quel momento ha sbattuto contro la parete rocciosa.

Dopo essere stato recuperato, è stato opportunamente curato dai medici lì presenti, ma non ce l’ha fatta.