Trento, prende a martellate la ex e la cognata: si è suicidato

Terribile dramma ad Arco, in provincia di Trento. Un uomo ha aggredito a martellate la ex e la cognata, ferendole gravemente, poi si è tolto la vita. Il dramma si è consumato nella notte tra mercoledì 5 e giovedì 6 aprile in un’abitazione in località Vignole. L’allarme è scattato alle 4.30 del mattino di oggi, quando una telefonata ai numeri di emergenza ha avvertito di un’aggressione in corso. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Riva del Garda e i soccorsi sanitari del 118.

La dinamica dell’aggressione

L’uomo di 43 anni avrebbe aggredito con un martello la sua ex compagna di 55 anni e la sorella di lei, di 56 anni, ferendole gravemente e lasciandole in una pozza di sangue prima di togliersi la vita. All’arrivo dei soccorsi le due donne erano vive ma gravemente ferite, così è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso. Le due sorelle sono state portate all’ospedale Santa Chiara di Trento, dove entrambe sono state ricoverate in terapia intensiva e con prognosi riservata. Sulla dinamica sono ancora in corso i rilievi e gli accertamenti.