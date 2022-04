Treviglio, incidente frontale tra due auto: grave una donna di 74 anni

In provincia di Bergamo, si è consumato un incidente frontale tra due auto a Treviglio: una donna di 74 anni verte in condizioni critiche.

Un drammatico incidente stradale frontale si è consumato a Treviglio, in provincia di Bergamo nel momento in cui due auto hanno impattato l’una contro l’altra. In seguito allo scontro, una donna di 74 anni è rimasta gravemente ferita.

Treviglio, incidente frontale tra due auto: grave donna di 74 anni

Nel pomeriggio di venerdì 1° aprile, intorno alle ore 16:30, è stato segnalato un incidente frontale avvenuto quando due auto hanno impattato l’una contro l’altra. Il tragico evento si è verificato in via Brignano, in zona Treviglio, in provincia di Bergamo, in Lombardia.

Lo scontro frontale tra i due mezzi ha causato il grave ferimento di una donna che si trovava alla guida di una delle due auto.

In seguito allo schianto, è rimasto ferito anche il conducente dell’altra vettura, un giovane di 21 anni le cui condizioni, tuttavia, non sembrano destare particolari preoccupazioni.

Intervento di soccorsi e forze dell’ordine

In relazione alle informazioni sinora diffuse, il sinistro mortale avvenuto a Treviglio nella giornata di venerdì 1° aprile è stato prontamente comunicato ai soccorsi e alle forze dell’ordine, che si sono recati sul posto.

Sul luogo dello scontro, infatti, erano presenti due ambulanze e un’automedica dell’Areu, i vigili del fuoco, la polizia di Stato e i carabinieri.

Non appena giunti sulla scena, i paramedici hanno soccorso i due conducenti.

Le condizioni della 74enne sono apparse subito molto gravi: la donna ha riportato un trauma toracico, un trauma addominale e una ferita alla gamba. Dopo essere stata stabilizzata, è stata trasportata all’ospedale di Treviglio in codice rosso. Il 21enne, invece, ha riporta un trauma toracico e uno alla gamba ed è stato condotto in ospedale in codice giallo.

I militari hanno chiuso al transito il tratto stradale interessato dall’incidente in entrambi i sensi di marcia e hanno provveduto a effettuare tutti i rilievi del caso al fine di determinare la dinamica dell’incidente.

I vigili del fuoco, invece, si sono adoperati per sgomberare la sede stradale dai veicoli incidentati.