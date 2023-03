La mattinata di oggi è stata caratterizzata da momenti di grande paura, a Treviso. Si è verificata una terribile aggressione con un coltello, all’internet point di via Zenson.

Treviso, aggressione con coltello all’internet point di via Zenson

Momenti di grande paura a Treviso, dove questa mattina si è verificata una terribile aggressione con un coltello. Il fatto è accaduto all’interno dell’internet poi di Via Zenson. Un uomo è entrato nell’internet point della via e si è scagliato contro il suo gestore, armato di coltello. Inizialmente ha distrutto la vetrata del negozio, poi ha preso un paletto e ha causato molti danni all’interno, prima di tirare fuori il coltello e scatenare il panico più totale tra i presenti sul luogo.

Minacce con coltello all’internet point

Dopo aver causato numerosi danni, ha minacciato i gestori del negozio e alcuni clienti con un coltello, scatenando il fuggi fuggi generale. L’uomo è poi stato arrestato dagli agenti di polizia, che in pochi istanti sono arrivati in Via Zenson, insieme ad un’ambulanza. Questa strada è stata recentemente oggetto di un’ordinanza del Comune di Treviso, che ha imposto per 20 giorni la chiusura notturna di tutte le attività presente per motivi di sicurezza.