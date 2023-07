Treviso: Bergamini (Fi), 'rafforzare unità di forze dell'ordine per controllo capillare'

Roma, 14 lug. (Adnkronos) - “Esprimo solidarietà al ristoratore di Treviso che ha subito un furto ed è stato querelato dal ladro per la diffusione pubblica del video che riprende il reato. Viviamo il paradosso per cui il senso di impunità dei delinquenti sfida il buonsenso...

Roma, 14 lug. (Adnkronos) – “Esprimo solidarietà al ristoratore di Treviso che ha subito un furto ed è stato querelato dal ladro per la diffusione pubblica del video che riprende il reato. Viviamo il paradosso per cui il senso di impunità dei delinquenti sfida il buonsenso: questa querela per lesione della privacy del ladro colto in flagrante è assurda. Comprendiamo la frustrazione delle persone che rispettano le regole e che si sentono sole. Nel programma di Centrodestra e quindi di Forza Italia con il quale ci siamo presentati alle ultime elezioni il tema della sicurezza, della tutela dei diritti delle persone e del rispetto delle regole è un punto focale. Avevamo espresso la volontà di potenziare le Forze dell’Ordine – e lo abbiamo già iniziato a fare". Lo ha detto Deborah Bergamini, vicecapogruppo di Forza Italia alla Camera e vicepresidente Ppe al Consiglio d'Europa, ospite a Morning News su Canale 5.

"Ci vuole però un approccio a 360 gradi. Faccio un esempio: a Roma la polizia locale conta poco meno di 6000 unità ma meno della metà è su strada, gli altri sono in ufficio oppure non in servizio. Anche a Milano su circa 3000 Vigili Urbani, uno su due è dedicato a mansioni in ufficio. Dobbiamo incrementare un controllo capillare del territorio e su questo siamo impegnati”, conclude.