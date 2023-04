Treviso, boom di chiamate per indigestioni durante il pranzo di Pasqua

Circa trenta interventi sono stati registrati nel trevigiano per indigestioni durante il tradizionale pranzo di Pasqua. A segnalarlo è il Suem 118, che ha contato una trentina di richieste di soccorso per malori a tavola.

Malori durante il pranzo di Pasqua: nel trevigiano a richiedere l’intervento dei sanitari sono stati per lo più anziani

Come riporta il Gazzettino, numerose sono state le chiamate arrivate da persone colpite da malori dopo essersi abbuffate a Pasqua soltanto nella provincia di Treviso. Si sarebbe trattato per lo più di anziani.

Analizzando i dettagli delle richieste di soccorso pervenute all’attenzione del Suem, nella maggior parte dei casi si tratterebbe di anziani che avrebbero abusato di cibi e bevande, in molte circostanze non rientranti nelle abitudini quotidiane dei soggetti.

Gli interventi sono stati registrati sia in abitazioni private che in ristoranti. Le emergenze comunque, nonostante abbiano tenuto occupati per buona parte della giornata gli operatori del 118, non si sono rivelate poi di elevata gravità.

In alcuni casi non s’è ritenuto opportuno neanche intervenire di persona, distribuendo indicazioni al telefono. Per alcuni invece è stato necessario provvedere a degli accertamenti presso le strutture sanitarie locali. Solo poche ore, prima che tutti i soggetti che hanno subito il peso del tradizionale pranzo pasquale venissero dimessi in buone condizioni.