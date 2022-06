Treviso, due giovanissimi fratelli annegano sotto gli occhi di un amico

Tragedia in un ramo secondario del fiume Piave dove due giovanissimi fratelli annegano davanti ad un amico che con loro cercava sollievo dall'afa

Tragedia in provincia di Treviso, dove due giovanissimi fratelli annegano sotto gli occhi di un amico. I media spiegano che le vittime avevano 18 e 14 anni e sono state trovate prive di vita nel tratto del Piave vicino Fagarè.

I loro corpi senza vita sono stati trovati nel pomeriggio di ieri, 20 giugno, a Ponte di Piave, nel trevigiano. I due giovani, i due fratelli di origine senegalese F.B.S. e B.B.S. di 14 e 18 anni, stavano facendo il bagno insieme a un amico sul Piave a Fagarè. La zona si trova in territorio del comune di San Biagio di Callalta.

Annegano due giovanissimi fratelli

Ad un certo punto i due non sono più riemersi dall’acqua. A quel punto è scattato l’allarme del ragazzo che era con loro e delle persone che si trovavano in riva al fiume per sconfiggere l’afa di questi giorni. Un elicottero si è alzato da Ca’ Foncello ed ha avviato immediatamente il sorvolo del fiume nel tratto tra Breda e Ponte di Piave, alla ricerca dei due adolescenti. Tutto questo mentre sul posto arrivavano anche le squadre di terra e di sommozzatori dei vigili del fuoco.

Le ricerche e il tragico ritrovamento

Purtroppo dopo due ore quelle ricerche si sono concluse con il tragico esito: i corpi dei due fratelli sono stati ritrovati privi di vita a poca distanza dal punto di immersione e scomparsa. Da ieri sono in corso le indagini da parte dei carabinieri di Treviso che hanno partecipato alla ricerca dei due. Pare che i due fratelli si siano tuffati nelle acque limacciose e piene di detriti di un canale secondario del Piave.

Fanpage spiega che “si tratterebbe di un ramo che dà origine ad una profonda pozza. I corpi dei due ragazzi sono stati trascinati sul fondo, da cui non sono più riusciti a risalire”.