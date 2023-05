Treviso, incendio in un grande magazzino: fiamme domate in sei ore

Un terribile incendio, divampato nella notte tra sabato 13 e domenica 14 Maggio, ha devastato il negozio Primarket di Preganziol (Treviso). Celere l’intervento dei vigili del fuoco, ma il rogo è stato molto difficile da domare.

Incendio in un grande magazzino di Treviso: sei ore per domare le fiamme

Secondo le prime ricostruzioni, sembra che l’incendio sia scaturito proprio dal grande magazzino: le prime cose ad andare a fuoco sono state i prodotti casalinghi e le merci di abbigliamento. Da lì, poi, le fiamme si sono propagate verso gli altri locali del posto, incenerendo ogni cosa incontrassero sul loro passaggio. I vigili del fuoco sono intervenuti verso l’una del mattino e hanno lavorato fino oltre alle 7.

L’intervento dei vigili del fuoco

I pompieri sono intervenuti dispiegando ben 30 persone divise per tre autobotti, quattro autopompe e un carro aria ed autoscale provenienti da Treviso, Mestre, Asolo e Castelfranco. In totale, ci sono volute sei ore per domare il rogo, ma ormai gli uffici e i locali del grande magazzino erano andati distrutti. I carabinieri stanno lavorando alacremente per cercare di comprendere cosa ha potuto far scattare l’incendio. Non ci sono stati feriti nè intossicati.