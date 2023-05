Treviso, incidente mortale: deceduto un 91enne, ferito un 53enne

Tragedia della strada in provincia di Treviso, dove a seguito di un incidente mortale è deceduto un 91enne ed è rimasto ferito un 53enne. Da quanto si apprende sui media territoriali a San Fior la vettura guidata dalla vittima si è schiantata contro un furgone condotto dall’automobilista ferito.

Treviso, incidente mortale: deceduto un 91enne

Il bilancio è dunque tremendo dopo quel sinistro stradale che si è verificato, intorno alle 10, nel comune di San Fior, in provincia di Treviso, sulla variante per Pianzano. Da quanto si apprende sul posto sono accorsi a razzo i carabinieri della territoriale ed i mezzi di soccorso del Suem 118. Ma cosa è accaduto? Una prima ricostruzione spiega che un automobilista 91enne che proveniva da San Fior e viaggiava nella direzione del casello autostradale si è scontrato con un furgone proveniente dall’opposta corsia di marcia , per cause in corso di accertamento.

L’arrivo dei soccorritori e dell’Arma

Il mezzo commerciale era condotto da un 53enne italiano che nel violento impatto ha riportato traumi per i quali si è reso necessario il ricovero ospedaliero. Purtroppo è andata molto peggio al 91enne automobilista che da quanto si apprende è morto sul colpo. Le condizioni di salute dell’autista del furgone non sarebbero preoccupanti.