Treviso, Miriam Ciobanu travolta e uccisa da un’auto: 23enne alla guida ricoverato sotto choc

Miriam Ciobanu, studentessa di 22 anni, residente a Fonte con i genitori ma originaria della provincia di Udine, è stata investita e uccisa da un’Audi, intorno alle 4.30 sulla SP20, in Via Vittorio Veneto, a Paderno del Grappa, frazione di Pieve del Grappa. A guidare l’auto un 23enne di San Zenone. Stava viaggiando verso il comune di Fonte, quando ha investito la ragazza. Il conducente, ferito, è stato ricoverato in ospedale completamente sotto choc.

Sul posto sono arrivati i carabinieri di Pieve del Grappa e Asolo, che hanno trovato il segno della frenata.

La ricostruzione dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, la giovane era uscita dal campo e stava camminando sul ciglio della strada. Non aveva con sé i documenti ed è stata riconosciuta in un secondo momento. Si chiama Miriam Ciobanu, originaria di Udine ma residente a Fonte con la famiglia. Nonostante camminasse sul ciglio della strada l’impatto è avvenuto al centro, per cui stanno indagando sulla dinamica di quanto accaduto.

I pompieri arrivati da Castelfranco Veneto hanno messo in sicurezza il luogo dell’incidente e illuminato la zona per agevolare i soccorsi, mentre i carabinieri deviavano il traffico per effettuare i rilievi.