Treviso, modella 26enne morta per un malore: addio a Sara Pegoraro

La tragedia improvvisa nella notte tra venerdì 24 e sabato 25 giugno a Treviso: una modella 26enne è morta per un malore e tutti piangono Sara Pegoraro

Lutto ed incredulità a Treviso, dove una modella 26enne è morta per un malore e dove dire addio alla bella Sara Pegoraro è diventato la cosa più difficile del mondo. Secondo quanto riportano i media lo scorso 24 giugno Sara si era improvvisamente sentita male nei pressi del supermercato Aldi.

Senza preavviso la 26enne si era accasciata a terra in viale della Repubblica.

Modella 26enne morta a Treviso

A salvarla un provvidenziale intervento congiunto del Suem 118 e di una pattuglia dei carabinieri della territoriale, il cui equipaggio che l’aveva trovata esanime in un fossato vicino alla strada. Tutto sembrava perciò essere finito solo con uno spavento, ma la tragedia era in agguato. Sara Pegoraro era infatti morta improvvisamente a casa sua, dove abitava assieme a sua madre, nella notte tra venerdì 24 e sabato 25 giugno.

Mistero sulle cause del decesso

Sulle cause del decesso per il momento è buio fitto e forse serviranno adempimenti tanatologici per fare chiarezza: i media del territorio spiegano che “si è trattato di un malore improvviso, ma non sono stati resi noti i dettagli dell’accaduto”. E Treviso conosceva ed amava molto bene Sara, che soltanto pochi giorni rima, il 5 giugno, aveva festeggiato il compleanno. L’improvvisa scomparsa della bella e solare 26enne ha gettato nel dolore e nello sconforto quanto la amavano.

I funerali di Sara non sono ancora stati fissati e i familiari sono in attesa del nulla osta dell’autorità giudiziaria.