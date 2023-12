Treviso: omicidio Vanessa, 41enne fermato per omicidio aggravato, portato in carcere

Treviso: omicidio Vanessa, 41enne fermato per omicidio aggravato, portato in ...

Treviso, 20 dic. (Adnkronos) – Fandaj Bujar, individuato nella tarda serata di ieri dai carabinieri di Treviso che lo ricercavano nell'ambito delle indagini per l'omicidio di Vanessa Ballan, la 26enne uccisa ieri a coltellate a Riese Pio X, è stato sottoposto a fermo per omicidio aggravato. A quanto si apprende dagli investigatori, l'uomo è stato condotto poco fa in carcere a Treviso dai militari dell'Arma. L'uomo non ha reso dichiarazioni.