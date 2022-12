Treviso, ritorno di fiamma travolge una donna e la uccide ai fornelli, indagini dei carabinieri per il malfunzionamento della cucina a gas

Sconcerto in provincia di Treviso, dove un ritorno di fiamma travolge una donna e la uccide ai fornelli.

Da quanto si apprende la tragedia domestica si è consumata nel piccolo comune di Ornelle, dove una 79enne è stata investita dal fuoco in cucina. La vittima è la 79enne Kaur Singh, che ad Ornelle risiedeva con i parenti.

Ritorno di fiamma travolge donna e la uccide

L’incidente domestico ha avuto luogo martedì 27 dicembre, con l’arrivo immediato dei soccorritori ed i vani tentativi di salvare la vita all’anziana. La donna è morta dopo 24 di agonia in ospedale.

Sul posto, secondo i media, erano giunti a razzo i vigili del fuoco di Motta di Livenza e il personale sanitario del Suem 118. Da quanto è dato sapere la 79enne era stata stabilizzata e poi trasportata in codice di massima urgenza a Padova con un elicottero di soccorso.

I soccorsi ed il ricovero per ustioni gravissime

I medici hanno tentato l’impossibile per salvare la donna dalle gravissime ustioni che le avevano procurato le fiamme ma non c’è stato nulla da fare: la vittima avvolta da fuoco mentre cucinava nella propria abitazione di via Papa Luciani era morta ieri, mercoledì 28 dicembre, nel reparto Grandi Ustionati dell’ospedale civile di Padova.

La poveretta aveva ustioni gravissime su oltre l’80 % del corpo. I media territoriali spiegano che su quel tragico incidente domestico con esito estremo indagano i carabinieri della territoriale, tuttavia l’ipotesi prevalente è quella per cui la donna possa essere stata vittima di un ritorno di fiamma per il malfunzionamento della cucina a gas.